В Китае ограничат полёты дронов на время международного саммита АТЭС

Власти китайского города Шэньчжэнь объявили о временном ограничении эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением международного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как сообщает ТАСС 4 ноября со ссылкой на городское правительство, ограничения будут вводиться поэтапно и затронут как гражданские дроны, так и другие виды летательной техники.

Первый этап начнётся 7 ноября и завершится 10 ноября. В этот период запрет на полёты низковысотных воздушных аппаратов будет действовать в районах Футянь и Наньшань, где расположены основные площадки мероприятий.

Второй этап продлится с 11 по 21 ноября. На это время ограничения распространят на территорию практически всего Шэньчжэня.

Исключение предусмотрено для специальной зоны сотрудничества Шэньшань, расположенной в административных границах города.

Под действие временного запрета подпадают не только небольшие беспилотники, используемые для любительской съёмки или коммерческих задач. Ограничения затронут также вертолёты, планеры, парапланы и тепловые аэростаты.

Кроме того, власти запретят запуск воздушных шаров и небесных фонариков.

Отдельные исключения предусмотрены для полётов, связанных с обеспечением безопасности, проведением спасательных операций и телевизионным вещанием.

Однако для выполнения таких задач потребуется получить специальное разрешение уполномоченных органов.

Решение связано с необходимостью контроля воздушного пространства в период проведения мероприятий с участием представителей иностранных государств.

Для операторов беспилотников это означает временную невозможность выполнять обычные коммерческие и любительские полёты в обозначенных районах.

В частности, ограничения могут затронуть аэросъёмку, мониторинг объектов и другие виды работ, при которых используются небольшие летательные аппараты.

Нарушение установленного режима может повлечь административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Китая.

Встреча лидеров экономик АТЭС запланирована на 18–19 ноября. Установленный график ограничений предусматривает дополнительные меры безопасности до начала саммита, во время его проведения и непосредственно после завершения.