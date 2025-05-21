В Китае обнаружили центр перепродажи украденных iPhone из разных стран

В Шэньчжэне выявлен один из крупнейших узлов мировой сети оборота украденных смартфонов Apple. Как сообщает издание Financial Times, значительное число похищенных iPhone со всего мира в конечном итоге оказывается в здании Feiyang Times в районе Хуацянбэй — центре торговли электроникой.

По данным газеты, речь идёт о многоэтажной башне, где на четвёртом этаже действует рынок подержанных смартфонов, включая устройства, доставленные из Европы и США. Формально часть этих телефонов поступает как возвращённые покупателями гаджеты, однако в том же здании ведётся активная торговля и краденными устройствами. Здесь регулярно встречаются участники сетевых сообществ, занимающихся скупкой и перепродажей техники сомнительного происхождения.

В качестве примера Financial Times приводит случай с жителем Лондона Сэмом Амрани, чей iPhone 15 Pro был похищен во время прогулки. С помощью функции Find My он отследил перемещение устройства: через несколько дней после кражи телефон оказался в подпольной мастерской в Лондоне, затем был перемещён в Гонконг, а в итоге оказался в вышеупомянутом здании в Китае.

Хотя многие продавцы заявляют, что не осведомлены о происхождении гаджетов, спрос на компоненты сохраняется даже для заблокированных устройств. Аналитики отмечают, что подпольный рынок похищенных смартфонов в Лондоне ежегодно оценивается в 65,5 миллиона долларов. Схожие объёмы зафиксированы в Париже и Нью-Йорке.