В Китае начались официальные продажи смартфонов Huawei Nova 13

С 25 октября на китайском рынке официально стали доступны для покупки новые смартфоны серии Huawei Nova 13. Эти устройства предлагают ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями, включая обновлённый дизайн, усовершенствованные камеры и новые функции искусственного интеллекта.

Линейка Nova 13 представлена в двух вариантах: стандартном и Pro, с возможным появлением версии Ultra в будущем.

Оба смартфона предлагаются в трёх вариантах объёма памяти по цене от 2 699 до 4 499 юаней или от 36 500 до 61 000 рублей.

Новая серия оснащена чипсетом Kirin 8000 и 6,7-дюймовой OLED-панелью, поддерживающей частоту обновления 120 Гц и 1,07 миллиарда цветов. Разрешение экрана стандартной версии составляет 2412 x 1084 пикселей, а Pro — 2776 x 1224 пикселей.

Стандартная модель Nova 13 имеет двойную камеру, в то время как Pro оснащён тройной системой с основной камерой на 50 Мп, портретным телеобъективом с 3-кратным увеличением и сверхширокоугольной макрокамерой. Обе модели имеют 60-Мп фронтальную камеру с функцией слежения.

Аккумуляторы обеих версий имеют ёмкость 5000 мАч и поддерживают сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт. Они работают на HarmonyOS 4.2 и предлагают новые инструменты ИИ для редактирования изображений, улучшения сигнала и офисных задач.

Что касается подключения, устройства поддерживают WLAN на 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC и спутниковые SMS.