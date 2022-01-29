В Китае микрофоны для караоке в автомобили Tesla распродали всего за 1 час

TeslaMic позволяет превратить электрокар Tesla в караоке-центр.

Компания Tesla старается добавлять в свои автомобили разные второстепенные функции.

К примеру, в автомобиле можно играть в игры на экране мультимедийной системы. Для запуска игр мощности компьютера автомобиля достаточно.

Американский производитель еще решил добавить в Tesla караоке, а для этого был создан комплект беспроводных микрофонов под названием TeslaMic.

Новый гаджет пока предлагается только в Китае, так как там уже вышло нужное обновление, в котором есть платформа Leishi KTV с большим количеством песен для караоке.

Стоит отметить, что функция караоке в Tesla появилась еще в 2019 году, но до настоящего времени количество песен для исполнения было очень мало.

TeslaMic в Китае предлагают за 188 долларов, и как сообщается, первую партию микрофонов разобрали за час.