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В Китае микрофоны для караоке в автомобили Tesla распродали всего за 1 час

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TeslaMic позволяет превратить электрокар Tesla в караоке-центр.
Компания Tesla старается добавлять в свои автомобили разные второстепенные функции.

К примеру, в автомобиле можно играть в игры на экране мультимедийной системы. Для запуска игр мощности компьютера автомобиля достаточно.

Американский производитель еще решил добавить в Tesla караоке, а для этого был создан комплект беспроводных микрофонов под названием TeslaMic.

Новый гаджет пока предлагается только в Китае, так как там уже вышло нужное обновление, в котором есть платформа Leishi KTV с большим количеством песен для караоке.

Стоит отметить, что функция караоке в Tesla появилась еще в 2019 году, но до настоящего времени количество песен для исполнения было очень мало.

TeslaMic в Китае предлагают за 188 долларов, и как сообщается, первую партию микрофонов разобрали за час.

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