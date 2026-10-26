В Китае 110 человекоподобных роботов установили мировой рекорд

В китайском городе Цзинань состоялось выступление 110 человекоподобных роботов Expedition A3, разработанных компанией AgiBot. Машины одновременно исполнили танцевальную программу, установив мировой рекорд Гиннесса по количеству гуманоидных роботов, участвующих в синхронном танце.

Выступление прошло 24 октября, а подробности технологической демонстрации появились в публикации от 26 октября. Программа включала групповые перестроения, прыжки, перевороты и другие движения, требующие согласованной работы механизмов.

Для координации роботов разработчики использовали платформу группового управления LinkBots. Она позволяла синхронизировать действия большого количества устройств. Дополнительно применялась технология сверхширокополосного позиционирования, обеспечивающая определение расположения машин с точностью до сантиметров.

Демонстрация стала испытанием возможностей управления роботизированными группами в условиях одновременного выполнения сложных движений. Подобные технологии могут использоваться не только в развлекательных представлениях, но и при организации совместной работы автономных устройств.

AgiBot рассматривает применение своих роботов в туристической отрасли, сфере обслуживания и исследовательских проектах.