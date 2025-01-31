В Казани разработали ИИ для распознавания цвета светофоров в беспилотных авто

Специалисты Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева-КАИ создали нейросеть, которая с точностью более 90% распознает цвет сигналов светофора в различных погодных условиях.

Для обучения системы использовались 43 тысячи изображений, включая фотографии светофоров в разное время суток. Нейросеть не только определяет цвет сигнала, но и его расположение на изображении, что важно для безопасного движения беспилотного транспорта.

Система адаптируется к условиям освещения и может одновременно отслеживать несколько светофоров, что критично на сложных перекрестках.

Тестирование показало, что она лучше всего распознает красные и зеленые сигналы, а желтый — с немного меньшей точностью. Разработка может обрабатывать до 55 кадров в секунду, что позволит повысить безопасность дорожного движения, внедрив её в беспилотные автомобили.