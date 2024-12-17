В Калужской области протестируют систему для дронов «свой-чужой»

В следующем году в России стартуют испытания системы идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на оператора государственной информационной системы «ЭРА-Глонасс» и пресс-службу правительства Калужской области, где пройдут тесты.

Испытания будут проводиться с участием нескольких десятков беспилотников одновременно, при этом планируется объединить 7–8 технологий, разработанных российскими компаниями.

Одним из ключевых устройств станет спутниковый трекер от Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.

Трекер, весом 75 граммов, позволит контролировать дрон вне зоны видимости оператора, определять его маршрут и следить за выполнением полетного задания. Он также обеспечит идентификацию владельца и интеграцию с другими системами мониторинга полетов.

Если тестирование пройдет успешно, следующий этап включает масштабные испытания нескольких тысяч трекеров в разных регионах России. Успех этих тестов может привести к внедрению системы на всей территории страны в рамках концепции «Цифровое небо России».