В ИТ-парках Татарстана искусственный интеллект начал выявлять и ругать курильщиков

Искусственный интеллект в ИТ-парках Татарстана будет использоваться для контроля за порядком, включая обнаружение курящих в неположенных местах.

Разработанное на основе ИИ решение компании NtechLab использует видеоаналитику нового поколения с управляющим воздействием с помощью голоса. Эта система не только выявляет нарушения, но и обращается к посетителям напрямую.

ИИ, используя машинное зрение, определяет курящих и просит их прекратить. Подобно голосовым помощникам, ИИ генерирует различные варианты обращений. Этот процесс можно увидеть на видео.

Планируется запуск видеоаналитики с управляющим воздействием с помощью речи в пилотном режиме также в Москве, Нижнем Новгороде, Крыму, Севастополе, Мурманске и Архангельске.

Источник: Ростех.