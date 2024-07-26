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В ИТ-парках Татарстана искусственный интеллект начал выявлять и ругать курильщиков

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Искусственный интеллект в ИТ-парках Татарстана будет использоваться для контроля за порядком, включая обнаружение курящих в неположенных местах.

В ИТ-парках Татарстана искусственный интеллект начал выявлять и ругать курильщиков

Разработанное на основе ИИ решение компании NtechLab использует видеоаналитику нового поколения с управляющим воздействием с помощью голоса. Эта система не только выявляет нарушения, но и обращается к посетителям напрямую.

ИИ, используя машинное зрение, определяет курящих и просит их прекратить. Подобно голосовым помощникам, ИИ генерирует различные варианты обращений. Этот процесс можно увидеть на видео.

Планируется запуск видеоаналитики с управляющим воздействием с помощью речи в пилотном режиме также в Москве, Нижнем Новгороде, Крыму, Севастополе, Мурманске и Архангельске.

Источник: Ростех.

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