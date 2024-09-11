В IPhone 16 Pro добавлена поддержка формата изображений JPEG XL

iPhone 16 Pro будет поддерживать новый формат изображений JPEG XL, который предлагает значительные преимущества по сравнению с JPEG и HEIC.

Согласно информации из исходного кода iOS 18, JPEG XL обеспечивает более эффективное сжатие, что позволяет создавать файлы меньшего размера без потери качества.

В отличие от HEIC, который был представлен Apple несколько лет назад и использует сжатие с потерями, JPEG XL предлагает как сжатие с потерями, так и без потерь. Это делает его особенно привлекательным для профессионалов, которые стремятся избежать деградации изображений. Несмотря на то что HEIC сохраняет более высокое качество по сравнению с JPEG, его ограниченная поддержка снизила его популярность.

По информации от macrumors, формат HEIC останется доступным, вместе с JPEG и JPEG XL, что даст пользователям возможность выбирать наиболее подходящий формат.