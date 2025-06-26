Главная » Новости

В iOS впервые появились рекламные уведомления от Apple в приложении Wallet

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Пользователи соцсетей заметили, что приложение Wallet, предназначенное для хранения банковских и скидочных карт, начало рассылать рекламные уведомления от самой Apple. Реклама касалась скидок на покупку билетов на новый фильм Apple TV+ «Формула-1».

Некоторые пользователи выразили недовольство, отмечая, что не давали согласия на получение рекламы, что противоречит собственным правилам Apple.

В обновлённой бета-версии iOS 26 уже появилась функция, позволяющая отключать рекламные предложения в Wallet. Это вызвало шутливые вопросы о возможном переходе на другие бренды, например Xiaomi.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.