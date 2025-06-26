В iOS впервые появились рекламные уведомления от Apple в приложении Wallet

Пользователи соцсетей заметили, что приложение Wallet, предназначенное для хранения банковских и скидочных карт, начало рассылать рекламные уведомления от самой Apple. Реклама касалась скидок на покупку билетов на новый фильм Apple TV+ «Формула-1».

Некоторые пользователи выразили недовольство, отмечая, что не давали согласия на получение рекламы, что противоречит собственным правилам Apple.

В обновлённой бета-версии iOS 26 уже появилась функция, позволяющая отключать рекламные предложения в Wallet. Это вызвало шутливые вопросы о возможном переходе на другие бренды, например Xiaomi.