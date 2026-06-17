В iOS 27 расширили Visual Intelligence и интеграцию с Siri

В операционной системе iOS 27 обновлённая функция Visual Intelligence получила расширенные возможности и стала проще в доступе. Apple переработала её интеграцию, добавив новые сценарии использования, а также распространила поддержку на iPad и Mac, чтобы функции работали на разных устройствах в единой экосистеме.

В приложении камеры Visual Intelligence теперь встроена в режим Siri Mode, который добавлен в список режимов съёмки рядом с фото и видео. Пользователь может переключиться в этот режим, сделать снимок, после чего система анализирует изображение и отображает информацию о нём. При прокрутке вниз доступны дополнительные сведения и уточняющие вопросы.

Режим Siri Mode стал основным способом запуска Visual Intelligence, при этом сохраняется доступ через удержание кнопки управления камерой. В рамках интеграции с Siri система также предлагает контекстные действия в зависимости от объекта съёмки: например, распознавание растений или получение информации о блюдах.

Среди новых функций выделяются оценка пищевой ценности по фотографиям еды, возможность разделения счёта в ресторане в США с последующим переводом средств через Apple Cash, а также импорт событий в календарь и напоминания из изображений расписаний или списков. Кроме того, система может извлекать контакты с визитных карточек и создавать Wallet-проходы на основе изображений кодов и пропусков.

Расширенная интеграция с Siri позволяет задавать вопросы о содержимом изображения с доступом к веб-данным без необходимости передачи запросов сторонним сервисам. Также сохраняется история запросов в приложении Siri с возможностью хранения на разные сроки.

Функции Visual Intelligence стали доступны и на других платформах: iPadOS 27, macOS Golden Gate и visionOS 27. На Mac доступ предусмотрен через сочетание клавиш Command–Shift–Space с выбором области экрана, на iPad — через скриншот или жест с Apple Pencil, а на Vision Pro — посредством анализа объектов в поле зрения.

Для работы Visual Intelligence в iOS 27 требуется iPhone 15 Pro или более новая модель, на Mac — устройство с Apple Silicon, а на iPad — чип Apple Silicon или iPad mini с A17 Pro.