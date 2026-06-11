В iOS 27 появится расширенная версия Siri с контекстом пользователя и действиями в приложениях

В обновлениях iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate представлена обновлённая версия голосового ассистента Siri с расширенными функциями искусственного интеллекта. Сейчас система доступна в тестовом режиме для разработчиков, а полноценный релиз ожидается осенью.

Компания Apple реализовала в iOS функцию Personal Context, которая позволяет Siri учитывать данные пользователя, включая письма, сообщения, фотографии и файлы, для более точных ответов и поиска информации.

Ассистент также получил возможность анализировать содержимое экрана и изображения. Например, при просмотре публикаций в социальных сетях пользователь сможет запросить дополнительную информацию о содержимом изображения или месте, где оно было сделано.

Помимо этого, обновлённая Siri интегрирует поиск в интернете, работу с документами, решение задач, создание текстов и помощь в планировании задач, включая бытовые и организационные сценарии.

Система способна выполнять действия внутри приложений и между ними: строить маршруты с несколькими остановками, редактировать и отправлять фотографии, а также составлять письма в индивидуальном стиле пользователя.

Интерфейс Siri обновлён: ассистент отображается в области Dynamic Island, а также поддерживает вызов через кнопку и жесты. Для взаимодействия доступно отдельное приложение, где сохраняется история диалогов и синхронизация между устройствами.

Новая версия Siri AI будет доступна на устройствах с поддержкой Apple Intelligence, начиная с iPhone 15 Pro и новее, а также в системах watchOS 27, visionOS 27, AirPods и CarPlay.