В iOS 27 появится функция «iPhone Handoff» для переключения между двумя iPhone

Компания Apple добавила в iOS 27 новую функцию под названием «iPhone Handoff», которая позволит пользователям переключаться между двумя устройствами iPhone, сохраняя при этом один и тот же номер телефона на каждом из них.

Впервые о данной возможности кратко упоминалось в ходе презентации WWDC 2026 в июне — соответствующий пункт был включён в перечень из нескольких сотен нововведений, запланированных в рамках iOS 27 и сопутствующих программных обновлений, однако подробностей на тот момент компания не раскрывала.

Позднее участник форума MacRumors под ником pdfu опубликовал видеозапись, демонстрирующую принцип работы функции — с использованием двух симулированных iPhone, запущенных в Device Hub среды разработки Xcode 27. Согласно продемонстрированному материалу, настройка «iPhone Handoff» осуществляется через приложение «Настройки», в разделе, посвящённом сотовой связи. В процессе настройки пользователю предлагается выбрать, какое из устройств будет являться основным, используемым чаще всего, а какое — вспомогательным.

По данным Apple, основная eSIM пользователя остаётся на главном iPhone, в то время как на вспомогательное устройство передаётся соответствующая дополнительная eSIM, что и обеспечивает возможность переключения между устройствами при сохранении одного номера телефона. Все настройки сотовой связи при этом управляются с основного устройства, а геолокация определяется тем iPhone, который в данный момент активно использует номер.

Помимо необходимости наличия двух устройств с установленной iOS 27, для работы функции «iPhone Handoff», по имеющимся данным, потребуется поддержка со стороны оператора связи. Согласно информации с форума, среди первых операторов, которые могут предложить данную возможность, называются T-Mobile в США и Deutsche Telekom в Германии.

Ожидается, что после трёх месяцев бета-тестирования релиз iOS 27 состоится уже в текущем месяце, в связи с чем дополнительные подробности о новой функции могут появиться в ближайшее время.