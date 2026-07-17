В iOS 27 появился новый экран восстановления iPhone, доступный вручную

Начиная с iOS 26, неисправный iPhone мог самостоятельно загружаться в режим Recovery Assistant без подключения к Mac или ПК, однако попасть в этот режим можно было только в случае, если устройство не запускалось и переходило в него автоматически. В iOS 27, которая пока находится на стадии бета-тестирования, компания Apple убрала это ограничение — теперь пользователь может вручную загрузить устройство в экран восстановления, оформленный по аналогии с соответствующим режимом на компьютерах Mac с чипами Apple.

Новый режим восстановления позволяет провести диагностику, обновить систему или полностью стереть данные устройства без обязательного подключения к другому компьютеру. Экран может автоматически подключаться к известной Wi-Fi сети и отображает в углу процент заряда батареи. Аналогичным образом функция работает и на iPad с iPadOS 27.

Чтобы войти в режим восстановления, необходимо выключить iPhone, подождать около минуты для полного завершения работы, а затем зажать боковую кнопку. После появления логотипа Apple кнопку нужно продолжать удерживать до надписи о переходе в режим восстановления, а отпустить — при появлении сообщения о загрузке соответствующих опций.

Экран восстановления предлагает пять основных вариантов: автоматический поиск и устранение программных неполадок через Recovery Assistant, установку последней версии iOS при помощи Software Update, запуск диагностики оборудования и ПО, полное стирание содержимого и настроек устройства, а также переход в классический режим восстановления для работы с Mac или ПК. На новых моделях iPhone доступен и шестой, скрытый пункт — Nearby Device Recovery, позволяющий восстановить устройство с помощью другого находящегося поблизости гаджета Apple, по аналогии с функцией, представленной ранее на iPhone 16.

Для выхода из режима восстановления достаточно нажать кнопку питания в правом верхнем углу экрана и подтвердить перезагрузку, либо зажать физическую боковую кнопку и выбрать соответствующий пункт меню. Издание отмечает, что новый экран восстановления вряд ли понадобится часто, однако знание комбинации кнопок может пригодиться в случае сбоя во время использования бета-версии или неудачного обновления. Публичная бета iOS 27 доступна для установки уже сейчас, а официальный релиз системы ожидается осенью.