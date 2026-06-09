В iOS 27 появилась раздельная настройка громкости будильников

В операционных системах Apple iOS 27 реализована возможность отдельно регулировать громкость будильников, что стало обновлением системы управления звуком. Ранее в iOS использовался единый регулятор для всех типов звуков, включая уведомления и сигналы.

Теперь настройки разделены на несколько категорий: громкость мелодии звонка, будильников и таймеров, а также уведомлений и системных звуков.

Кроме того, в iOS 27 добавлены новые элементы интерфейса, включая крупные виджеты и компактный формат отображения часов на экране блокировки. В macOS 27 также появилась функция расширенного окна для режима «Видеоповтор».