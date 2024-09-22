В IOS 18 заметили снижение производительности iPhone ради экономии энергии

Согласно информации от портала WccfTech и инсайдера Geekerwan, в новой операционной системе для iPhone появилась функция, позволяющая замедлять работу процессора для повышения энергоэффективности смартфонов.

Авторитетный инсайдер, отметил, что в iOS 18 сейчас работает система, которая не позволяет разгонять процессор в «тяжелых» приложениях, или выполнения сложных задач. Эту особенность заметили в результате тестов iPhone 15 Pro Max на iOS 17.

С прошлой операционной системой аппарат в бенчмарке набрал 2999 и 7779 баллов в однопоточном и многопоточном тестах, тогда как на iOS 18 показатели упали до 2885 и 7476 баллов.

Инсайдер рекомендует пользователям не спешить обновляться до iOS 18 и дождаться стабильных версий системы с исправлениями.

Источник: wccftech