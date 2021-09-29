В iOS 15.1 Beta 2 исправлена ​​ошибка, из-за которой пользователи iPhone 13 не могли разблокировать Apple Watch в маске

Сегодня Apple предоставила разработчикам вторую бета-версию iOS 15.1, и обновление включает исправление досадной ошибки, которая затрагивает владельцев iPhone 13, у которых также есть Apple Watch.

В бета-версии 2 была исправлена ​​функция разблокировки с помощью Apple Watch, которая была сломана, и аутентифицированные Apple Watch снова можно использовать для разблокировки модели «iPhone 13» при ношении маски.

До обновления попытка включить функцию разблокировки с помощью Apple Watch в разделе «Настройки»> «Идентификатор лица и пароль» приводила к ошибке, в которой говорилось, что iPhone не может связаться с Apple Watch. Это сообщение об ошибке было устранено, и эту функцию можно успешно включить после обновления до iOS 15.1 beta 2.

Apple в документе поддержки пообещала, что исправление проблемы появится в будущем обновлении, и, похоже, это обновление может быть iOS 15.1. Неясно, увидим ли мы также обновление iOS 15.0.1 с исправлением, поскольку до публичного выпуска iOS 15.1 может пройти несколько недель.