В Индии впервые запустили производство смартфонов iPhone последнего поколения

iPhone 13 начали выпускать в Индии, и это произошло впервые, когда актуальное поколение смартфонов от Apple начали производить в этой стране.

Выпуск iPhone 13 организован на заводе компании Foxconn, которая давно является партнером американской компании.

Ранее на этом предприятии выпускали только прошлые модели смартфонов, в 2017 году собирали iPhone SE, потом начали еще выпускать iPhone 11, а в прошлом году iPhone 12.

Стоит отметить, что Индия на глобальном рынке является вторым по величине рынком, и локальное производство iPhone позволяет не только снизить расходы Apple, но также сделать более доступным ценник на «яблочные» аппараты.

Помимо этого, iPhone 13 индийской сборки будут поставлять на американский рынок.