В Индии растет спрос на большие и премиальные телевизоры Xiaomi

В Индии покупатели все чаще выбирают телевизоры с крупными экранами и более продвинутыми технологиями изображения. По данным Xiaomi, доля моделей диагональю 55 дюймов и больше в ее продажах за год выросла на 200%.

Пользовательская база телевизоров Xiaomi в стране достигла 13 млн человек. При этом продажи 75-дюймовой QLED-модели оказались примерно в десять раз выше, чем у предыдущего телевизора компании того же размера. В целом направление QLED у Xiaomi за прошлый год выросло в шесть раз.

Похожая тенденция наблюдается и на всем индийском рынке. По данным Counterpoint Research за первый квартал 2026 года, телевизоры диагональю от 55 дюймов показали самые высокие темпы роста и заняли почти треть всех поставок.

Спрос увеличивается и на более дорогие типы экранов. На QLED приходится около 30% индийского рынка телевизоров, а поставки MiniLED-моделей за год выросли более чем в 13 раз. Основным драйвером этого сегмента также остаются устройства с диагональю от 55 дюймов.

Для Xiaomi развитие телевизионного направления является частью стратегии Human × Car × Home, в рамках которой компания расширяет экосистему устройств для дома.