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В Индии представлен смартфон Honor 200 Lite за 20 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

В июле бренд Honor представил новые модели Honor 200 и 200 Pro с мощными чипсетами, а позже их продажи стартовали на российском рынке. 

В Индии представлен смартфон Honor 200 Lite за 20 000 рублей

Теперь в Индии был анонсирован новый смартфон под названием Honor 200 Lite. У этого телефона стильный и компактный дизайн, его размеры составляют 161,05 x 74,55 x 6,78 мм, а вес — всего 166 граммов.

Honor 200 Lite имеет 6,7-дюймовый FHD + AMOLED дисплей с разрешением 2412 x 1080 пикселей, яркостью до 2000 нит и частотой обновления 90 Гц. Он работает на базе MagicOS 8.0 на Android 14 и получит два обновления системы Android и три года обновлений безопасности.

Смартфон оснащен тройной камерой со 108-мегапиксельным основным сенсором и поддержкой оптической стабилизации. Также есть 5-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный макрообъективы. Для селфи предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой.

Honor 200 Lite работает на 6-нм чипе Dimensity 6080 и имеет 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ встроенной. Аккумулятор на 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт.

Смартфон также оборудован боковым датчиком отпечатков пальцев и поддерживает 5G, Wi-Fi, Bluetooth и USB-C. Цена Honor 200 Lite составляет 17 999 рупий или 20 000 рублей.

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