В Индии представлен Infinix Note 50s 5G в новом цвете Mystic Plum

Компания Infinix представила в Индии новую цветовую версию смартфона Infinix Note 50s 5G под названием Mystic Plum. С сегодняшнего дня устройство доступно для покупки через Flipkart и в офлайн-магазинах по цене от 14 999 рупий (~170 долларов США).

Новая версия предлагается в двух конфигурациях: 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной памяти за 14 999 рупий (~170 долларов) и 8 ГБ + 256 ГБ за 15 999 рупий (~180 долларов). Mystic Plum выполнен с премиальной отделкой из веганской кожи, аналогичной ранее представленной Blue-версии. Помимо неё, Infinix Note 50s 5G доступен в оттенках Titanium Grey, Marine Drift (Blue) и Burgundy Red.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями, поддержкой FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Он работает на Android 15 с оболочкой XOS 15 и получит два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.

Устройство оснащено чипом Dimensity 7300 Ultimate, аккумулятором на 5 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, фронтальной камерой на 13 Мп и основной камерой Sony IMX682 на 64 Мп с дополнительным 2‑Мп объективом и светодиодной подсветкой Active Halo.

Среди других функций — боковой дактилоскопический сенсор, стереодинамики JBL, слот для microSD и ИК‑передатчик. Корпус Note 50s 5G имеет защиту IP64 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

