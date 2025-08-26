В Индии представили OnePlus Nord Buds 3R с рекордной автономностью

Компания OnePlus выпустила в Индии новые беспроводные наушники Nord Buds 3R, которые стали преемниками модели Nord Buds 2R 2023 года. Несмотря на двухлетний интервал между релизами, конструкция осталась прежней: внутриканальные наушники со стержневым дизайном.

В наушниках установлены 12,4-мм динамические драйверы с титановым покрытием, обеспечивающие глубокие басы и чистые средние частоты. Пользователи могут выбирать между тремя предустановками Sound Master EQ или настраивать звук через 6-полосный эквалайзер. На некоторых смартфонах OnePlus доступен 3D Audio для создания объемного звучания.

Для звонков предусмотрен массив из двух микрофонов с ИИ-подавлением шума и защитой от ветра. Основное преимущество модели — автономность: при использовании с зарядным кейсом Nord Buds 3R работают до 54 часов, что является рекордным показателем среди TWS-наушников OnePlus. Наушники получили сертификацию TÜV Rheinland Battery Health, которая сохраняет стабильность работы даже после 1 000 циклов зарядки.

Среди возможностей подключения — Bluetooth 5.4, поддержка Google Fast Pair, одновременное соединение с двумя устройствами и режим низкой задержки для игр с показателем 47 мс. Также предусмотрены функции Aqua Touch для надежного управления касаниями, Tap 2 Take для запуска камеры, голосовые команды, поиск наушников и ИИ-переводчик для общения на ходу.

Nord Buds 3R имеют степень защиты IP55 от воды и пыли. Наушники предлагаются в двух цветах — Aura Blue и Ash Black. Рекомендованная цена составляет 1 799 рупий, стартовая цена при запуске — 1 599 рупий. Продажи начнутся 8 сентября на официальных площадках OnePlus, а также на Amazon, Flipkart, Myntra и в крупных магазинах.