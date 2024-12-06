Главная » Новости

В Индии появился проектор Portronics Beem 500 с поддержкой 8K и голосовым управлением

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Portronics представила в Индии новый интеллектуальный проектор Beem 500, который улучшает качество домашних развлечений благодаря изображению в кинематографическом качестве и множеству умных функций.

В Индии появился проектор Portronics Beem 500 с поддержкой 8K и голосовым управлением

Проектор поддерживает разрешение 1080p Full HD и может масштабировать контент до 8K Ultra HD. Светодиодная лампа мощностью 6700 люмен обеспечивает яркое и чёткое изображение даже в светлых помещениях. Beem 500 может проецировать изображение на экран размером до 120 дюймов, создавая уютную атмосферу кинотеатра.

Устройство оснащено функцией интеллектуальной настройки экрана и обнаружения препятствий, что упрощает просмотр. Пульт дистанционного управления поддерживает голосовые команды для удобной навигации.

В Индии появился проектор Portronics Beem 500 с поддержкой 8K и голосовым управлением

Beem 500 уже включает популярные приложения для потокового вещания, что исключает необходимость в дополнительных устройствах. Он поддерживает потоковую передачу с различных устройств через Wi-Fi и Bluetooth, а динамики мощностью 16 Вт обеспечивают качественный звук, поддерживая внешние устройства через Bluetooth или AUX.

Проектор работает на чипсете Amlogic T972, имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает стабильную работу. Полностью герметичный оптический модуль защищает устройство от пыли и улучшает качество изображения. Подключения включают HDMI, Ethernet, USB и AUX.

Beem 500 работает на базе Android 9 и предлагает привычный интерфейс для доступа к фильмам, шоу, играм и приложениям. Устройство доступно по стартовой цене 23 999 рупий (29 3000 руб.), в то время как рекомендованная розничная цена составляет 39 999 рупий (48 800 руб.).

В Индии появился проектор Portronics Beem 500 с поддержкой 8K и голосовым управлением

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.