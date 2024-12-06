В Индии появился проектор Portronics Beem 500 с поддержкой 8K и голосовым управлением

Компания Portronics представила в Индии новый интеллектуальный проектор Beem 500, который улучшает качество домашних развлечений благодаря изображению в кинематографическом качестве и множеству умных функций.

Проектор поддерживает разрешение 1080p Full HD и может масштабировать контент до 8K Ultra HD. Светодиодная лампа мощностью 6700 люмен обеспечивает яркое и чёткое изображение даже в светлых помещениях. Beem 500 может проецировать изображение на экран размером до 120 дюймов, создавая уютную атмосферу кинотеатра.

Устройство оснащено функцией интеллектуальной настройки экрана и обнаружения препятствий, что упрощает просмотр. Пульт дистанционного управления поддерживает голосовые команды для удобной навигации.

Beem 500 уже включает популярные приложения для потокового вещания, что исключает необходимость в дополнительных устройствах. Он поддерживает потоковую передачу с различных устройств через Wi-Fi и Bluetooth, а динамики мощностью 16 Вт обеспечивают качественный звук, поддерживая внешние устройства через Bluetooth или AUX.

Проектор работает на чипсете Amlogic T972, имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает стабильную работу. Полностью герметичный оптический модуль защищает устройство от пыли и улучшает качество изображения. Подключения включают HDMI, Ethernet, USB и AUX.

Beem 500 работает на базе Android 9 и предлагает привычный интерфейс для доступа к фильмам, шоу, играм и приложениям. Устройство доступно по стартовой цене 23 999 рупий (29 3000 руб.), в то время как рекомендованная розничная цена составляет 39 999 рупий (48 800 руб.).