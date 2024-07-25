В Индии дебютировали недорогие смартфоны HMD Crest и Crest Max

Финский бренд HMD запустил свои смартфоны на индийском рынке, представив две новые модели — HMD Crest и HMD Crest Max, доступные по цене от 17 000 рупий или около 17 500 рублей.

Устройства имеют одинаковый дизайн и технические характеристики, за исключением некоторых отличий. Дисплеи обоих телефонов получили диагональ 6,67 дюйма с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и вырезом для камеры по центру.

Смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, и квадратным модулем камеры с глянцевой отделкой на задней панели.

HMD Crest оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины, в то время как HMD Crest Max имеет тройную камеру с 64-мегапиксельным основным объективом, 5-мегапиксельным сверхширокоугольным и 2-мегапиксельным модулем глубины.

Оба устройства оснащены фронтальной камерой на 50 Мп и различными функциями для селфи, такими как ночные селфи, портреты с использованием искусственного интеллекта и другие.

Под капотом у них чипсет Unisoc T760, 6 ГБ оперативной памяти для Crest и 8 ГБ для Crest Max, с хранением 128 ГБ и 256 ГБ соответственно.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт обеспечивает устройствам питание.

Смартфоны поставляются с версией Repairability 1.0 для удобной замены задней панели, аккумулятора, дисплея и порта зарядки, что продлевает срок их использования. Они работают на Android 14 с обещанными обновлениями в течение 2 лет.

Обе модели представлены в фиолетовом и красном цветах, а также в синем и зеленом соответственно.