Главная » Новости

В IFixit разобрали ноутбук Apple MacBook Air: его практически невозможно отремонтировать

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Специалисты iFixit выяснили, что ремонтировать MacBook Air с процессором M4, так же трудно, как и старые модели.

По словам Элизабет Чемберлен из iFixit, несмотря на наличие руководства по обслуживанию и возможность самостоятельного ремонта, улучшений в плане ремонтопригодности нет. Замена портов MagSafe и USB Type-C стала проще, а доступ к аккумулятору улучшился, но он все равно приклеен к корпусу.

Замена дисплея и клавиатуры остается сложной задачей, и возможность использования оригинальных запчастей, как в iPhone, пока недоступна для MacBook. Эксперты также отметили, что замена материнских плат приводит к блокировке. В итоге они оценили ремонтопригодность новых MacBook Air на 5 из 10 баллов, подчеркнув отсутствие реальных улучшений.

В IFixit разобрали ноутбук Apple MacBook Air: его практически невозможно отремонтировать

Источник: iFixit

Apple Apple MacBook Air iFixit
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.