В IFixit разобрали ноутбук Apple MacBook Air: его практически невозможно отремонтировать

Специалисты iFixit выяснили, что ремонтировать MacBook Air с процессором M4, так же трудно, как и старые модели.

По словам Элизабет Чемберлен из iFixit, несмотря на наличие руководства по обслуживанию и возможность самостоятельного ремонта, улучшений в плане ремонтопригодности нет. Замена портов MagSafe и USB Type-C стала проще, а доступ к аккумулятору улучшился, но он все равно приклеен к корпусу.

Замена дисплея и клавиатуры остается сложной задачей, и возможность использования оригинальных запчастей, как в iPhone, пока недоступна для MacBook. Эксперты также отметили, что замена материнских плат приводит к блокировке. В итоге они оценили ремонтопригодность новых MacBook Air на 5 из 10 баллов, подчеркнув отсутствие реальных улучшений.

Источник: iFixit