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В iFixit кольцо за 2 200 долларов назвали худшим устройством CES 2025

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На выставке CES 2025 компания iFixit провела свою четвертую антипремию, выделив наименее ремонтопригодные и наиболее инвазивные устройства.

В iFixit кольцо за 2 200 долларов назвали худшим устройством CES 2025

Одним из главных нарушителей стало смарт-кольцо стоимостью 2200 долларов, которое имеет батарею, рассчитанную всего на 500 зарядов, и его невозможно починить без повреждения.

Также в списке оказалась детская люлька Revol за 1200 долларов, критикуемая за большое количество функций наблюдения, включая камеру и микрофон.

Инициатива Samsung «AI Home», позволяющая отвечать на звонки через бытовые приборы, также была подвергнута критике. Умный холодильник LG был признан «Худшим на выставке».

Маршрутизаторы TP-Link были названы худшими по уровню безопасности.

Индийский стартап представил на CES 2025 роскошные смарт-кольца от 191 тыс. рублей

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