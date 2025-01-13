В iFixit кольцо за 2 200 долларов назвали худшим устройством CES 2025

На выставке CES 2025 компания iFixit провела свою четвертую антипремию, выделив наименее ремонтопригодные и наиболее инвазивные устройства.

Одним из главных нарушителей стало смарт-кольцо стоимостью 2200 долларов, которое имеет батарею, рассчитанную всего на 500 зарядов, и его невозможно починить без повреждения.

Также в списке оказалась детская люлька Revol за 1200 долларов, критикуемая за большое количество функций наблюдения, включая камеру и микрофон.

Инициатива Samsung «AI Home», позволяющая отвечать на звонки через бытовые приборы, также была подвергнута критике. Умный холодильник LG был признан «Худшим на выставке».

Маршрутизаторы TP-Link были названы худшими по уровню безопасности.

источник