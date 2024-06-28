В I полугодии россияне купили 14,2 млн смартфонов на сумму 344 млрд рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо провела анализ продаж смартфонов в первом полугодии 2024 года и обнаружила их значительный рост по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении продажи увеличились на 24%, а в штучном выражении на 8%.

За первые шесть месяцев 2024 года россияне приобрели 14,2 миллиона смартфонов на общую сумму в 344 миллиарда рублей. В пятерку самых популярных брендов по количеству продаж вошли Xiaomi, Tecno, realme, Infinix и Samsung. По денежным продажам лидерами стали Apple, Xiaomi, Samsung, Tecno и Infinix.

Китайские смартфоны составили 80,5% от общего числа проданных устройств по количеству, и 48,7% по денежной стоимости, что осталось на примерно том же уровне, что и в прошлом году.

Заметно также увеличение продаж складных и раскладных смартфонов, которые выросли на 16% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иксанова Екатерина, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы М.Видео-Эльдорадо, отмечает, что рост продаж смартфонов обусловлен наличием искусственного интеллекта во многих моделях.

Китайские производители также продолжают демонстрировать положительную динамику, что свидетельствует о высоком интересе россиян к их устройствам. Она также отмечает увеличение продаж складных и раскладных смартфонов, которые стали популярными и удобными для множества задач, включая просмотр фильмов и фото-видеосъемку.