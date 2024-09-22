В Hyundai запатентовали беспроводную зарядку для электромобилей

Hyundai работает над новой технологией беспроводной зарядки для электромобилей.

Компания зарегистрировала патент, который позволит автомобилям заряжаться прямо от дороги без использования проводов. В настоящее время подобные системы уже тестируются в Детройте, а также во Франции, Норвегии и Швеции.

Основная проблема, с которой сталкиваются такие технологии, — это неровности на дороге. Если поверхность асфальта не идеальна, это может прерывать поток электричества от дороги к авто. Hyundai предлагает решение: зарядный приёмник будет закреплён на индуктивном соединителе, который можно поднимать и опускать в зависимости от состояния дороги.

Для этого на переднем бампере и решётке радиатора будут установлены камеры и датчики, которые будут сканировать дорожное покрытие. Информация будет передаваться бортовому компьютеру, который будет регулировать высоту приёмника.

Также Hyundai планирует использовать данные в реальном времени, чтобы навигационная система могла рекомендовать наиболее удобные маршруты для беспроводной зарядки.

Однако одной из главных проблем остаётся высокая стоимость строительства таких дорог, что делает эту технологию более целесообразной при массовом использовании электрических автомобилей.