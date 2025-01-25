В Госдуме предложили ограничить онлайн-покупки для борьбы с зависимостями

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на онлайн-покупки. Это позволит пользователям устанавливать лимиты на расходы или полностью блокировать возможность покупок, передает ТАСС.

Даванков отметил, что такая мера может помочь людям, страдающим от зависимости к импульсивным покупкам, и предотвратить финансовые проблемы. Он предлагает, чтобы пользователи могли самостоятельно настраивать параметры ограничений, включая сумму лимита, категории товаров и срок действия запрета.

Предложенные поправки планируется внести в проект федерального закона «О платформенной экономике». Даванков попросил Решетникова оценить целесообразность инициативы и, в случае поддержки, поручить соответствующим органам разработать изменения в законодательство.