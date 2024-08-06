Главная » Новости

В Госдуме подтвердили, что Android не будет заблокирован в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В Госдуме опровергли слухи о блокировке операционной системы Android в России. Антон Горелкин, зампред комитета по информполитике, заявил, что нет оснований для таких мер.

Ранее в августе 2024 года депутат Алексей Диденко высказывал предположения о возможных ограничениях для Android и iOS из-за действий зарубежных компаний. Однако Горелкин отметил, что даже если возникнут проблемы с YouTube, это не повлияет на работу Android и сервисов Google.

Он добавил, что блокировка Android могла бы стать возможной только в случае принудительной блокировки YouTube, но такие меры не будут приниматься, чтобы не навредить гражданам.

Горелкин также рассказал, что YouTube сможет восстановить нормальную работу в России только если Google вернется в страну и начнет соблюдать местные законы.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.