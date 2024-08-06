В Госдуме подтвердили, что Android не будет заблокирован в России

В Госдуме опровергли слухи о блокировке операционной системы Android в России. Антон Горелкин, зампред комитета по информполитике, заявил, что нет оснований для таких мер.

Ранее в августе 2024 года депутат Алексей Диденко высказывал предположения о возможных ограничениях для Android и iOS из-за действий зарубежных компаний. Однако Горелкин отметил, что даже если возникнут проблемы с YouTube, это не повлияет на работу Android и сервисов Google.

Он добавил, что блокировка Android могла бы стать возможной только в случае принудительной блокировки YouTube, но такие меры не будут приниматься, чтобы не навредить гражданам.

Горелкин также рассказал, что YouTube сможет восстановить нормальную работу в России только если Google вернется в страну и начнет соблюдать местные законы.