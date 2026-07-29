В Госдуме объяснили необходимость российских сертификатов

Установка российских сертификатов безопасности позволит сохранить доступ к отечественным интернет-сервисам в случае отзыва зарубежных сертификатов. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Парламентарий пояснил, что иностранные компании, обеспечивающие работу защищённых соединений, из-за санкций могут прекратить обслуживание российских ресурсов. В результате браузеры перестанут распознавать их сертификаты, а пользователи столкнутся с ошибками при открытии сайтов.

Корневые сертификаты Минцифры станут альтернативным источником доверия. Они позволят продолжить пользоваться порталами государственных органов, банковскими сервисами и маркетплейсами на компьютерах, смартфонах и планшетах.

По словам Панеша, установка не влияет на работу устройств, не предоставляет доступ к их содержимому и не предполагает сбора персональных данных. Сертификат лишь подтверждает подлинность сайта и защищённость соединения.

Скачать сертификаты и инструкции по их установке можно через портал «Госуслуги». Процедура занимает несколько минут и не требует специальных знаний.

Депутат назвал установку российских сертификатов профилактической мерой, которая поможет пользователям не потерять доступ к важным сервисам, если зарубежные удостоверяющие центры отзовут свои сертификаты.