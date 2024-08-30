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В Google Play теперь можно обновлять несколько приложений одновременно

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

На Android-смартфонах появится возможность обновлять несколько приложений одновременно. В данный момент пользователи могут обновлять только одно приложение через Google Play, но в будущих версиях операционной системы будет доступна функция параллельной загрузки.

Согласно информации от издания Android Police, новая опция позволит обновлять до трех приложений одновременно, как это уже реализовано в iOS от Apple. Эта функция разрабатывается и тестируется в Google с 2019 года.

Журналисты отметили, что поддержка одновременных обновлений будет полезна, особенно для пользователей с большим количеством установленных приложений.

Это сделает процесс настройки нового смартфона быстрее и удобнее. Однако пока не сообщается, когда именно новая функция станет доступна для пользователей.

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