В Google Play теперь можно обновлять несколько приложений одновременно

На Android-смартфонах появится возможность обновлять несколько приложений одновременно. В данный момент пользователи могут обновлять только одно приложение через Google Play, но в будущих версиях операционной системы будет доступна функция параллельной загрузки.

Согласно информации от издания Android Police, новая опция позволит обновлять до трех приложений одновременно, как это уже реализовано в iOS от Apple. Эта функция разрабатывается и тестируется в Google с 2019 года.

Журналисты отметили, что поддержка одновременных обновлений будет полезна, особенно для пользователей с большим количеством установленных приложений.

Это сделает процесс настройки нового смартфона быстрее и удобнее. Однако пока не сообщается, когда именно новая функция станет доступна для пользователей.