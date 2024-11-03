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В Google Play Store скоро добавят категорию для гарнитур дополненной реальности

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Google собирается расширить свой магазин Play Store, добавив поддержку гарнитур дополненной реальности (XR). Об этом стало известно благодаря изменениям в коде приложения.

В последней версии Play Store появился новый значок для XR-гарнитур, а также ссылки на них в списке приложений. Это означает, что Google работает над созданием специального раздела для XR-приложений, как уже есть для смартфонов и планшетов.

Ранее компания экспериментировала с дополненной реальностью через проекты, такие как Cardboard и Daydream, но они в основном касались мобильной виртуальной реальности. Теперь поддержка XR-гарнитур показывает, что Google серьезно относится к этой технологии.

Кроме того, Google сотрудничает с Samsung и Qualcomm для разработки качественной гарнитуры XR на базе Android и процессоров Snapdragon. Это сотрудничество может помочь создать надежную экосистему приложений для будущей гарнитуры.

Пока неясно, какие конкретные планы у Google в отношении XR, но изменения в коде могут означать, что в ближайшее время будет сделано важное объявление, возможно, о запуске собственной гарнитуры или партнерстве с другими производителями.

В Google Play Store скоро добавят категорию для гарнитур дополненной реальности

 

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