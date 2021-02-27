В Google Play обнаружен выманивающий деньги у российских пользователей троян

Приложение, находящееся в магазине Google Play, является вымогателем у россиян деньги.

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили троян, который требует подписку у пользователя за доступ к расширенным функциям, причем подписка оформляется всего на неделю и стоит 600 рублей.

Сообщается, что ссылка на приложение распространяется в популярном мессенджере, и она ведет в магазин приложений для Android смартфонов.

Опасное приложение маскируется под различные подарочные и бонусные карты крупнейших ритейлеров.

Также мобильная программа может выступать в качестве бесплатных наборов обоев для смартфона или читов для популярных игр.

Опасность приложения заключается в том, что оно предлагает оформить подписку за полный функционал, но при оплате пользователь никаких новых возможностей не получает.

Стоимость подписки составляет около 600 рублей. По предварительной оценке экспертов, ущерб от трояна уже составляет миллионы рублей.