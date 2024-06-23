В Google Pixel появится «охлаждающая» функция с автоматическим отключением

Информация о новой функции Adaptive Thermal для смартфонов Google Pixel звучит интересно.

Эта функция предлагает более точный контроль температуры железа устройства и дает пользователю советы по оптимизации работы смартфона для его охлаждения.

Когда температура смартфона достигает 49 градусов Цельсия, Adaptive Thermal включается и предлагает пользователю рекомендации по снижению температуры.

Некоторые из этих рекомендаций могут включать отключение 5G-соединения, избегание прямых солнечных лучей, обеспечение достаточной циркуляции воздуха и закрытие «тяжелых» приложений.

Если предложенные меры не помогают снизить температуру и она достигает 52 градусов Цельсия, Adaptive Thermal переводит смартфон в «аварийное» состояние.

Точные детали этого аварийного состояния не уточняются, но, вероятно, оно включает принудительное завершение некоторых процессов и изменение настроек. Если температура достигает 55 градусов Цельсия, устройство автоматически выключается через 30 секунд.