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В Google объяснили удаление 2ГИС из магазина Google Play соблюдением санкций

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Недавно без предупреждения картографический сервис 2ГИС был удален из магазина приложений Google Play.
Перед этим событием 2ГИС вернулся в магазин приложений для мобильной техники от компании Apple. Как удалось узнать «РИА Новости», 2ГИС удалили из Google Play из-за санкций введенных США.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры» — пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас 2ГИС для Android-устройств можно скачать в Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, RuStore, причем последний является альтернативным магазином, в котором доступны банковские клиенты и другие приложения удаленные ранее из Google Play.

2ГИС Google
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