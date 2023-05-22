В Google объяснили удаление 2ГИС из магазина Google Play соблюдением санкций

Недавно без предупреждения картографический сервис 2ГИС был удален из магазина приложений Google Play.

Перед этим событием 2ГИС вернулся в магазин приложений для мобильной техники от компании Apple. Как удалось узнать «РИА Новости», 2ГИС удалили из Google Play из-за санкций введенных США.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры» — пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас 2ГИС для Android-устройств можно скачать в Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, RuStore, причем последний является альтернативным магазином, в котором доступны банковские клиенты и другие приложения удаленные ранее из Google Play.