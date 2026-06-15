В Google Earth появился режим виртуального полёта

В веб-версии сервиса Google Earth стал доступен новый режим «Имитация полёта», позволяющий пользователям перемещаться по карте в формате полёта.

Для запуска функции необходимо на главной странице выбрать «Исследовать сервис „Google Планета“», после чего в режиме просмотра карты открыть раздел «Инструменты» в верхней панели и активировать «Имитацию полёта».

Отмечается, что режим наиболее корректно работает в районах с поддержкой 3D-карты, однако ограничений по выбору локации нет, что позволяет использовать функцию для просмотра любых территорий.