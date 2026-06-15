Главная » Новости

В Google Earth появился режим виртуального полёта

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В веб-версии сервиса Google Earth стал доступен новый режим «Имитация полёта», позволяющий пользователям перемещаться по карте в формате полёта.

Для запуска функции необходимо на главной странице выбрать «Исследовать сервис „Google Планета“», после чего в режиме просмотра карты открыть раздел «Инструменты» в верхней панели и активировать «Имитацию полёта».

Отмечается, что режим наиболее корректно работает в районах с поддержкой 3D-карты, однако ограничений по выбору локации нет, что позволяет использовать функцию для просмотра любых территорий.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.