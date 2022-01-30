В функции бесконтактных платежей на iPhone обнаружили опасный изъян

Ранее стало известно, что на устройствах Apple появится функция приема платежей пластиковыми картами без использования платежных терминалов.

Предположительно данная функция будет реализована с помощью технологии NFC.

Менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова, общаясь с журналистами РИА Новости заявила, что в этой функции есть опасный изъян.

По ее словам опасность несанкционированного снятия денег с телефона возникнет в случае, если смартфон лежит в кармане с незаблокированным экраном.

То есть даже несмотря на то, что радиус действия модуля короткий, существует реальный риск для пользователей, в кармане которых лежит незаблокированный смартфон.