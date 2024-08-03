В ФСБ РФ советуют не пользоваться некогда отечественным браузером «Спутник»

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный по поручению ФСБ, рекомендует отказаться от использования отечественного браузера «Спутник».

Разработчик браузера — компания «Спутниклаб» — в 2023 году была признана банкротом. Доменное имя browser-sputnik.ru, под которым выпускались обновления, истекло и было перепродано американской компании.

В марте 2024 года браузер исключили из реестра отечественного ПО министерства цифрового развития. Техподдержка прекратилась в 2022 году.

По мнению НКЦКИ, существует угроза внедрения вредоносных модулей в «Спутник» через систему обновлений, теперь контролируемую американской стороной.

Рекомендуется отказаться от использования браузера в госорганах и на личных компьютерах из-за отсутствия гарантий информационной безопасности.

Источник: INTERFAX.RU.