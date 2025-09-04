В Европе официально представлен Oppo Reno 14 FS 5G с 120 Гц экраном

Oppo официально представила в Европе, в частности в Люксембурге, смартфон Reno 14 FS 5G, расширив среднебюджетную 5G-линейку компании. Ранее в июле была анонсирована серия Reno 14 с моделями Reno 14F, Reno 14 и Reno 14 Pro, тогда же ходили слухи о Reno 14 FS 5G, но он не вышел вместе с остальными устройствами.

Аппарат оснащён гибким AMOLED-экраном диагональю 6,57 дюйма с разрешением 2372×1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 1400 нит в режиме высокой яркости. Экран защищён стеклом AGC Dragontrail DT-STAR D+, а для безопасности предусмотрен оптический сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Смартфон работает под управлением ColorOS 15.0 на базе Android 15.

Основная камера включает три модуля: 50‑Мп Sony IMX882 с оптической стабилизацией, 8‑Мп ультраширокоугольный сенсор и 2‑Мп макрокамеру. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 32‑Мп фронтальная камера с автофокусом.

Сердцем устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка 45 Вт SUPERVOOC, а также совместимость с 33 Вт SUPERVOOC, 15 Вт VOOC, PPS, PD и QC.

Среди других особенностей — поддержка NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB-C, двойной SIM (Nano‑SIM + eSIM), стереодинамики и защита от пыли и влаги по стандарту IP64. Весит смартфон 180 г, размеры корпуса зависят от цвета: 158,12×74,97×7,74/7,78 мм. Reno 14 FS 5G является по сути ребрендингом модели Reno 14F 5G, которая прежде продавалась в странах Юго-Восточной Азии.

На региональном сайте Oppo для Люксембурга смартфон представлен в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ и доступен в цветах Opal Blue и Luminous Green. Цена устройства пока не объявлена.