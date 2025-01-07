В ESET посоветовали пользователям Windows 10 переходить на Linux

ESET предупреждает 32 миллиона пользователей Windows 10 в Германии о необходимости обновления.

Немецкая компания ESET, занимающаяся кибербезопасностью, разослала предупреждение пользователям 32 миллионов компьютеров в стране, которые все еще используют Windows 10.

В новом отчете ESET говорится о проблемах с устареванием этой операционной системы, поскольку только 16,5 миллиона компьютеров перешли на Windows 11.

Эксперт ESET Торстен Урбански призывает пользователей не ждать 14 октября 2025 года, когда Windows 10 перестанет получать обновления.

Он рекомендует заранее перейти на Windows 11 или рассмотреть возможность установки Linux, так как это более безопасный и экономичный вариант, особенно для старого оборудования.

ESET предупреждает, что злоумышленники могут попытаться атаковать компьютеры с Windows 10, которые не будут получать обновления.

Несмотря на преимущества Linux, многие пользователи могут столкнуться с трудностями при переходе, особенно если они зависят от программ Microsoft.

Пользователи имеют время до 14 октября 2025 года, чтобы принять решение о переходе на новую операционную систему или обновлении оборудования.