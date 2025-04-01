Под Екатеринбургом прошли испытания летающего охотника для борьбы с дронами

Под Екатеринбургом прошёл тест-драйв гигантского дрона весом 100 килограммов, который обладает уникальной технологией, не имеющей аналогов в мире.

Этот беспилотник оснащён многочастотной системой радиоэлектронной борьбы и гибридно-фотонной системой управления.

Дрон был разработан екатеринбургской компанией «АСТ Сервис», а технология создана командой «Роботология-Нейро», поддержанной группой компаний «ВЕСТ».

Он значительно усиливает возможности подавления дронов и наземной робототехники, при этом не подвержен сбоям от собственных систем РЭБ.

Недавние испытания подтвердили эффективность дрона в автономных полётах, подавлении связи и видеосигналов других устройств.

Планируется запуск его производства в России, и его планируют использовать для мониторинга и защиты территорий, включая обход линий электропередач и грузоперевозки в сложных погодных условиях.

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