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В DxOMark оценили камеры новых Xiaomi 14T и 14T Pro

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Xiaomi 14T и 14T Pro прошли тестирование DxOMark. По итогам теста устройства оказались только на 49 и 45 местах в мировом рейтинге.

В DxOMark оценили камеры новых Xiaomi 14T и 14T Pro

В ходе тестирования были отмечены следующие плюсы: естественные цвета и оттенки кожи при ярком освещении, широкая глубина резкости, хорошие фото и видео с балансом белого при ярком свете, а также хорошая детализация как на улице, так и в помещении. Эффективная стабилизация видео также была отмечена как сильная сторона.

Однако тестировщики обнаружили и недостатки: нестабильная экспозиция, проблемы с цветопередачей при слабом освещении и неестественный эффект боке в портретном режиме.

Динамический диапазон на изображении предварительного просмотра не соответствовал захваченному, а видео страдало от сильного шума при низком освещении и неточных оттенков кожи.

 

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