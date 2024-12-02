В DailyMail назвали производство смартфонов причиной разрушительных ураганов в США

Исследования показывают, что ураганы, обрушившиеся на США в этом году, могут иметь связь с современными технологиями, включая смартфоны, такие как iPhone. Об этом сообщает DailyMail.

По данным исследования, производство и использование мобильных устройств приводят к выбросу 580 миллионов тонн углекислого газа в атмосферу каждый год.

Это больше, чем выбросы всей авиационной отрасли. Эти выбросы нагревают океаны и создают условия для сильных штормов, таких как ураган «Милтон», который в октябре оставил миллионы людей во Флориде без электроэнергии.

Ученые отмечают, что каждый этап производства смартфонов — от добычи сырья до утилизации — требует много энергии и вызывает значительные выбросы парниковых газов.

Для изготовления одного телефона выделяется около 180 фунтов углекислого газа, что сопоставимо с полугодовой эксплуатацией автомобиля.

Кроме того, зарядка и использование телефонов, а также их утилизация добавляют в атмосферу еще больше вредных веществ.

Ученые предупреждают, что токсичные вещества из аккумуляторов, выбрасываемых на свалки, могут загрязнять почву и способствовать глобальному потеплению и увеличению природных катастроф, таких как ураганы и наводнения.