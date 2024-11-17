В честь юбилея Age of Empires 2 дарят три бесплатных дополнения

Age of Empires 2 Definitive Edition отмечает пятилетний юбилей, и в честь этой даты разработчики решили порадовать фанатов игры бесплатными дополнениями. Три расширения теперь доступны для всех владельцев базовой версии игры, а также автоматически включены в комплект для новых пользователей.

Вот что включают подарочные дополнения:

Lords of the West. Добавляет две новые цивилизации — Бургундцев и Сицилийцев, а также новые юниты и технологии. Кампании предлагают сражения в Западной Европе и Средиземноморье, где победа зависит от стратегического превосходства в экономике, культуре или дипломатии. Dawn of the Dukes. В этом дополнении появляются Чехи и Поляки с уникальными юнитами и технологиями. Кампании разворачиваются в Центральной и Восточной Европе, а игрокам предстоит решить, что важнее — военная мощь или экономическая стабильность. Dynasties of India. Включает три индийские цивилизации — Бенгальцев, Дравидов и Гурджаров, каждая из которых обладает новыми зданиями, юнитами и достижениями. Дополнение также предлагает три озвученные кампании, посвященные этим народам.

Эти дополнения значительно расширяют возможности игры, добавляя новые цивилизации, сценарии и контент, что порадует как новичков, так и опытных игроков.