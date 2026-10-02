В ChatGPT появилась функция виртуальной примерки одежды и аксессуаров. Пользователь может нажать Try on в карточке подходящего товара, загрузить селфи или фотографию в полный рост и получить изображение с выбранной вещью. Функция также позволяет использовать самостоятельно загруженные снимки одежды, например скриншоты товаров.

Для создания изображений используется модель ChatGPT Images 2.5. Одновременно в сервисе появилась возможность сохранять понравившиеся товары в Library, чтобы вернуться к ним позже.

Сгенерированное изображение показывает предполагаемый внешний вид вещи, но не гарантирует точное соответствие товара или посадку по размеру. OpenAI рекомендует перед покупкой проверять параметры одежды, описание товара и условия возврата.