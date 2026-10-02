Главная » Новости

В ChatGPT появилась функция виртуальной примерки одежды

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В ChatGPT появилась функция виртуальной примерки одежды

В ChatGPT появилась функция виртуальной примерки одежды и аксессуаров. Пользователь может нажать Try on в карточке подходящего товара, загрузить селфи или фотографию в полный рост и получить изображение с выбранной вещью. Функция также позволяет использовать самостоятельно загруженные снимки одежды, например скриншоты товаров.

Для создания изображений используется модель ChatGPT Images 2.5. Одновременно в сервисе появилась возможность сохранять понравившиеся товары в Library, чтобы вернуться к ним позже.

Сгенерированное изображение показывает предполагаемый внешний вид вещи, но не гарантирует точное соответствие товара или посадку по размеру. OpenAI рекомендует перед покупкой проверять параметры одежды, описание товара и условия возврата.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.