В Британии заявили, что ИИ угрожает безопасной жизни человечества

Директор Palantir сравнил ИИ с ядерной бомбой.

Алекс Карп, директор компании Palantir, заявил, что искусственный интеллект может быть столь же опасен, как ядерная бомба. Он отметил, что ИИ будет получать доступ к личным данным пользователей через их взаимодействия, что вызывает вопросы о том, чьи интересы будут защищать ИИ-помощники.

Исследование из Кембриджа показало, что ИИ сможет предлагать решения на основе собранных данных, например, уведомлять о скидках на товары, соответствующие предпочтениям пользователей. Это может значительно увеличить доход интернет-магазинов.

Однако контроль над ИИ в настоящее время сосредоточен в США, и даже если бы его контролировала другая страна, это всё равно вызывало бы тревогу.

Специалисты предупреждают, что через 10-20 лет контроль над мощным ИИ может оказаться в руках одного человека, что может привести к серьезным последствиям. Они прогнозируют, что к 2025 году ИИ сможет предугадывать наши решения и станет ещё более влиятельным.