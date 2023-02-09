В браузере Opera скоро может появится чат-бот ChatGPT

Китайская компания Kunlun Tech внедрит в свой браузер Opera чат-бот ChatGPT.

Недавно стало известно, что Microsoft ведет тестирование чат-бота ChatGPT на стартовой странице поисковой системы Bing.

Компания Google тоже ведет разработку подобной технологии для своей поисковой системы, но это будет чат-бот на базе ИИ-Bard, который уже активно тестируется в компании.

Стоит отметить, что Google Chrome занимает 65,4% всего рынка, при этом Opera сейчас охватывает долю всего 2,4%.

Но раннее внедрение ChatGPT позволит переманить на себя новых пользователей и увеличить долю. Стоит отметить, что сейчас Opera предлагает возможности, которые отсутствуют у конкурентов.