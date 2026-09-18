В Боливии открыли новый вид диких кошек Leopardus tilcayo

Учёные описали новый вид кошачьих — Leopardus tilcayo, также известный как тигровая кошка тилкайо. Это первый новый вид кошек, открытый с 1923 года.

Животные обитают в облачных лесах Юнгаса в Боливии. По размерам они заметно уступают обычным домашним кошкам и имеют меньшую массу тела.

Открытие произошло случайно: первоначально исследователи отнесли обнаруженных животных к уже известному виду. Последующий анализ показал, что Leopardus tilcayo представляет собой отдельную эволюционную линию, которая отделилась от других тигровых кошек примерно 1,4 млн лет назад.