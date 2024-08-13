В бета-версии Telegram добавлены новые функции монетизации

В новой бета-версии Telegram появились интересные обновления, которые помогут пользователям и владельцам каналов зарабатывать деньги.

Теперь пользователи могут оставлять платные реакции на посты в Telegram-каналах. Каждый человек самостоятельно выбирает сумму, которую хочет задонатить автору поста. Все транзакции проходят через систему Telegram Звёзды, что упрощает процесс.

Владельцы каналов получили возможность сделать свои блоги платными для подписчиков. Это значит, что пользователи будут платить за доступ к контенту.

Оплата также осуществляется через Telegram Звёзды, что делает процесс удобным и безопасным.

Кроме этого, в бета-версии можно публиковать контент в своем канале, используя имя другого канала. Это удобно для размещения партнерских постов или совместных объявлений, что открывает новые возможности для сотрудничества между каналами.

На устройствах Android в ближайшее время появится переключатель для 18+ контента. Если пользователь активирует эту опцию, Telegram перестанет скрывать деликатный контент, что позволит видеть больше информации.

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